"Подавляющее большинство гостей забирают с собой полотенца и халаты - 77,5 и 65,1% соответственно", - пишет издание.





Оно сообщает, что нередко туристы забирают с собой вешалки (49,3%), ручки (39,1%), столовые приборы (33,6%) и косметику (32,8%). Отельеры отметили интерес путешественников к батарейкам (22%), произведениям искусства (20,2%), одеялам и подушкам -15,6 и 14,3% соответственно. Одиннадцатое место заняла посуда (12,7%).





Кроме того, 12% респондентов отметили, что гости в отелях воруют планшеты, еще 9,1% заметили пропажу пультов от телевизоров. Фены исчезали из номеров у 8,4% опрошенных, а лампочки - у 7,3%. Также постояльцы ухитрялись выносить из отелей кофемашины (6,9%), телевизоры (6,1%), телефоны (4,8%), а также настольные или напольные лампы (4,3%).





"Помимо таких, казалось бы, обычных краж, есть ряд впечатляющих, когда гости выносили из гостиниц самые неочевидные для воровства вещи", - пишет путеводитель.









Согласно опросу, среди самых странных краж в гостиницах респонденты назвали смесители для ванной, рояль, стереосистему, номер с двери комнаты, чучело кабана, столовый сервиз и цветы.





Как утверждает Wellness Heaven, если разделять нарушителей по национальностям, то получается, что немцы чаще всего воруют халаты, полотенца и косметику. Австрийцы в этом плане более искусны: в ход идут посуда и кофемашины. "Итальянцы предпочитают забирать с собой бокалы, а швейцарцы - фен. Французы стали лидерами по кражам пультов от телевизоров, а голландцы воруют лампочки и туалетную бумагу".





Аналитики путеводителя отметили, что в пятизвездочных отелях гости крадут более дорогие вещи, чем в гостиницах других категорий. В рамках исследования было опрошено 634 владельца отелей 4* и 523 владельца пятизвездочных гостиниц.





"Например, вероятность того, что телевизор будут украден из номера отеля 5* в 9 раз выше, чем в четырехзвездочном. Также в 5,5 раза выше вероятность кражи произведений искусства и планшетов, а кофеварок - в 5,3 раза. Постояльцы гостиниц категории 4* куда скромнее: они довольствуются полотенцами, вешалками, пультами и батарейками", - заключили в Wellness Heaven.





Опрос проводился в сентябре и октябре 2019 года.