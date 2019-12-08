Лукашенко направил соболезнования Зеленскому
Александр Лукашенко направил соболезнования Владимиру Зеленскому в связи с жертвами пожара в одесском колледже.
В Беларуси восприняли трагические новости о пожаре с большой скорбью, отмечает пресс-служба президента.
Лукашенко от имени беларусского народа и себя лично выразил слова поддержки родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Пожар Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря. В здании в тот момент находилось более 400 людей. В результате пожара погибли 10 человек и пострадали 30.
15:26 08/12/2019
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