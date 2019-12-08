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Транспортный коллапс на границе с Литвой и Латвией

В пунктах пропуска на границе с Литвой и Латвией по прежнему большие очереди грузовиков. При этом очередей для легковых автомобилей и автобусов не наблюдается, сообщается на сайте пограничного комитета.

Как сообщают в Государственном пограничном комитете, по состоянию на 8 часов утра наибольшая очередь грузовиков на выезд в Латвия. Так на пунктах пропуска «Григоровщина» – более 270 грузовиков и «Урбаны» – более 230, передает "Белсат".

Существенные очереди также и на выезд в Литву. В пункте пропуска «Привалка» – более 200 грузовых автомобилей, «Каменный Лог» – более 140.

В то же время при выезде из Беларуси в Польшу очередей для грузовиков нет.
Источник: СК/МВ belsat.eu
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