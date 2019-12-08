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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за ветра

Ночью с воскресенья на понедельник по северу Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Белгидромет из-за ветра объявил на 9 декабря желтый уровень опасности, пишет reform.by
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