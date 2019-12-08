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В Минске впервые будут принимать на переработку новогодние ёлки

Как информирует телеканал ОНТ, во дворах жилых домов оборудуют специальные места, где их можно оставить.

В дальнейшем ёлки вывезут для дальнейшего использования — для переработки на топливо и компост. Ранее новогодние ёлки просто вывозили на мусорные полигоны.

Статистика свидетельствует, что только в белорусской столице после рождественских и новогодних праздников выбрасывается около 40 тысяч живых ёлок. Специалисты подсчитали, что это около 200 тонн сырья.
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