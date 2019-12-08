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Пожар в одесском колледже: количество погибших взросло до 8 человек. В Украине обявлен траур

По состоянию на 8 декабря найдено еще двое погибших, также в больнице скончался спасатель, сообщает сайт 112.ua.

Количество погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба Одесской полиции.

«По состоянию на 18.10 найдено еще двое погибших. Проводится их осмотр судебно-медицинским экспертом и идентификация», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что сегодня в больнице от полученных во время тушения пожара травм скончался спасатель, 1976 года рождения, который был госпитализирован 4 декабря.

По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной. Всего с начала разборки завала вывезено 752 м куб. строительных конструкций. К работам привлечено 266 человек и 42 единицы техники.

По предварительной информации, причиной возгорания является сломанный удлинитель. Пожар вспыхнул на третьем этаже здания. В городе объявили днями траура 5 и 6 декабря, 8 октября объявлен общеукраинский траур.

Кабинет министров Украины создал комиссию по расследованию причин пожара.
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