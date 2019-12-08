‐ Такой сервис на портале «Мая рэспублiка» появится в ближайшее время, - уточнил он.





Опция будет полезной, ведь одна площадка объединит объявления из всего города, которые сейчас владельцы животных размещают в разных сообществах в социальных сетях. Ею смогут пользоваться в том числе сотрудники гостиницы для животных «Фауна города», чтобы посмотреть, не ищут ли хозяева собаку и кошку, оказавшуюся в учреждении.