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Слышали? На 115.бел можно будет оставлять объявления о потерянных и найденных животных

Специальная вкладка для объявлений о потерянных и найденных в Минске животных заработает на портале 115.бел. Об этом во время прямой линии сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, перадает агентство «Минск-Новости».

‐ Такой сервис на портале «Мая рэспублiка» появится в ближайшее время, - уточнил он.

Опция будет полезной, ведь одна площадка объединит объявления из всего города, которые сейчас владельцы животных размещают в разных сообществах в социальных сетях. Ею смогут пользоваться в том числе сотрудники гостиницы для животных «Фауна города», чтобы посмотреть, не ищут ли хозяева собаку и кошку, оказавшуюся в учреждении.
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