БелЖД с 8 декабря вводит новый график движения поездов

В международном сообщении назначен поезд №26/25 Гродно-Минск-Москва. С периодичностью раз в четыре дня будут курсировать поезда №250/249 Гродно-Санкт-Петербург-Гродно. Организовано ежедневное курсирование двух пар поездов в сообщении Гомель-Новозыбков в утреннее и вечернее время.





С 8 декабря вводятся три пары поездов межрегиональных линий бизнес-класса в сообщении Минск-Витебск. Маршруты поездов региональных линий бизнес-класса Минск-Барановичи с учетом спроса продлены до станции Брест-Центральный и переведены в категорию межрегиональных.





Для поездов №650 Брест-Могилев и №96 Брест-Москва, №308 Барановичи-Саратов, №318 Барановичи-Караганды, №627 Минск-Гродно и №658/657 Брест-Минск предусмотрена остановка на станции Городея. На станции Красный Берег будут останавливаться поезда №150 Минск-Минеральные Воды, №302 Минск-Адлер и №390 Минск-Анапа.





Также дополнительно назначены поезда региональных линий экономкласса в сообщении Могилев-Жлобин, Рогачев-Гомель, Речица-Гомель, Гомель-Добруш.





Для поезда региональных линий экономкласса №7032 Гудогай-Молодечно-Минск отправлением со станции Гудогай в 5.53 предусмотрены все остановки на участке Гудогай-Молодечно.