







Во время церемонии награждения участники Ассамблеи провели акцию солидарности с грузинским заключенным доктором Важа Гаприндашвили. Он был задержан 9 ноября по обвинению в умышленном «незаконном пересечении де-факто границы с Южной Осетией», остается В Цхинвальской тюрьме. КГБ самопровозглашенной Республики опубликовало заявление, в котором утверждается, что грузинский доктор «в качестве военного врача принимал активное участие в события августа 2008 года". Это категорически отрицают в Тбилиси.





Ведущая церемонии напомнила о многочисленных вызовах профессии: манипуляции, фальшивые новости, угрозы жизни журналистам. Эти проблемы актуальны на территории, где действует программа Восточного партнерства, то есть в странах постСССР. Поэтому важна солидарность И поддержка независимых журналистов, которые отстаивают свободу слова.









Мать Павла Людмила Шеремет, вручая награду, сказала, что в сила людей — в сотрудничестве и поддержке друг друга:





— Павел всегда говорил: свободу нельзя купить, свободу нельзя вымолить, за нее надо бороться. Он жил с библейской мудростью: сила не в силе, сила в правде. Я хочу поблагодарить организационный комитет этого представительного форума за то, что имя Павла живет. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы занимаеетесь важным делом: несете европейские ценности в своей стране.





В конце своей речи Людмила Станиславовна попросила всех беречь жизнь.





RISE Moldova (www.rise.md) — сообщество журналистов-расследователей, программистов и гражданских активистов Республики Молдова. RISE Moldova расследует организованную преступность, связь криминала и политиков, раскрывает схемы отмывания денег в Восточной Европе, схемы коррупции, контрабанды, налоговые преступления, специфику торговли оружием, а также опубличивает другие скрытые интересы политиков и чиновников.





В этом году среди номинантов на премию имени Шеремета был создатель независимого информагентства БелаПАН Алесь Липай.













Премию имени Павла Шеремета вручают представителям прессы и гражданского общества з стран Восточного партнерства.





Лауреатами премии ранее были журналист из Крыма Николай Семена, азербайджанский журналист-исследователь Афган Мухтарлы, армянский активист Давид Петросян, журналистка из Молдовы Наталья Морарь.





Пре ю имени Павла Шеремета получили журналистка из Молдовы и активист из Армении





Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля руководителя «Украинской правды» Елены Притуло. По версии следствия, убийство Шеремета связано с его журналистской деятельностью.





Виноватые в смерти журналиста до сих пор не найдены и не наказаны.