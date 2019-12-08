Посмертно: Олегу Молчану присуждена награда в сфере авторского права





Руководство Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) представило кандидатуру Олега Молчана к награде Всемирной организации интеллектуальной собственности в сентябре нынешнего года. В октябре в Женеве, когда Олег Молчан находился на лечении в женевской клинике, его кандидатура была утверждена руководством ВОИС. Награды ВОИС являются наградами высшей категории и присуждаются кандидатам, которые внесли заметный вклад в культурное, социальное и экономическое развитие в сфере авторского права и смежных прав. Эта награда отмечает заслуги авторов, чей творческий гений и фантазия подарили миру произведения, оказавшие огромное влияние на нашу жизнь, а также тех, чьи усилия были направлены на формирование уважения к творческой деятельности. При отборе кандидатов оценивается вклад претендентов в культурное или экономическое развитие страны, уровень публичного интереса к их личности и возможность предложить их в качестве примера для окружающих.





Ирина ВИДОВА, Олег Молчан неоднократно защищал свое авторское право в досудебном порядке, считал это вопросом внутренним, профессиональным, не стоящими того, чтобы выносить его на обсуждение общественности. Как рассказала «АиФ» , Олег Молчан неоднократно защищал свое авторское право в досудебном порядке, считал это вопросом внутренним, профессиональным, не стоящими того, чтобы выносить его на обсуждение общественности.





- Так было до 2015 г. до «громкого» дела о переработке композиции «Малітва», да и «громким» оно стало по инициативе нарушителей. Сам Олег Владимирович какие-либо комментарии давал только после решения суда. В таких ситуациях он всегда проявлял правовую культуру.





То дело Молчан выиграл, оно стало практикобразующим в стране. Решением Верховного суда Олег Молчан был признан единственным владельцем исключительного права на произведение «Малітва». Нарушителей суд обязал выплатить компенсацию в размере 50 базовых величин.





Благодаря возросшему авторитету среди авторов в 2015 г. Олег Молчан был избран Председателем Авторского совета НЦИС. На одном из советов была озвучена проблема систематической неуплаты операторов кабельного телевидения авторского вознаграждения, многолетнего игнорирования обращений сотрудников НЦИС. В результате активной деятельности Олега Молчана и его супруги и соавтора Ирины Видовой, а также других авторов, в 2016-2017 гг. десятки дел в Верховном суде против кабельных операторов были выиграны. И наконец, кабельными операторами были заключены договоры с НЦИС, что позволило увеличить сборы авторского вознаграждения на 30%.