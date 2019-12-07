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Синоптики объявили желтый уровень опасности на 8 декабря

Порывистый ветер, гололедица.

В ночь на воскресенье местами по стране ожидается ветер порывами до 15−18 м/с, сообщает сайт pogoda.by.


В ночные часы 8 декабря (воскресенье) местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, по северу Беларуси на отдельных участках дорог сохранится гололедица. 
По данным Белгидромета, 8 декабря в Беларуси будет облачно с прояснениями. Во многих районах днем кратковременные дожди и мокрый снег. Температура ночью -3...+3, днем от 0 до +6, пишет news.tut.by
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