Синоптики объявили желтый уровень опасности на 8 декабря
Порывистый ветер, гололедица.
В ночь на воскресенье местами по стране ожидается ветер порывами до 15−18 м/с, сообщает сайт pogoda.by.
В ночные часы 8 декабря (воскресенье) местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, по северу Беларуси на отдельных участках дорог сохранится гололедица.
По данным Белгидромета, 8 декабря в Беларуси будет облачно с прояснениями. Во многих районах днем кратковременные дожди и мокрый снег. Температура ночью -3...+3, днем от 0 до +6, пишет news.tut.by
21:13 07/12/2019
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