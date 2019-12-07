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Продолжение трагедии в Екатеринбурге: брата убитого сектантами мальчика из Беларуси поместили в психбольницу

Брата убитого в Екатеринбурге мальчика вместе с другими детьми, чьи родители состояли в религиозной секте, поместили в психиатрическую больницу. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал Ura.ru.

Брата убитого в Екатеринбурге мальчика вместе с другими детьми, чьи родители состояли в религиозной секте, поместили в психиатрическую больницу. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал Ura.ru.

«Они все лежат в разных отделениях. К мальчику, брата которого убили, приходят родственники», — рассказал источник. По его словам, мальчик говорит, что он родом из Швейцарии и ему 12 лет, а в возрасте шести лет он переехал в Беларусь. Последние два года, как отмечается, они жили в России, но мальчик нигде не учился, при этом он говорит на английском, немецком и с акцентом на русском языках, пишет lenta.ru


Состояние мальчика стабильное, он «немножко замкнутый, держится обособленно».
О смерти его брата стало известно 28 ноября. Предположительно, он умер еще 5 ноября, а тело пролежало в земле около трех недель. В убийстве заподозрили его родителей. По предварительным данным, они пытались изгнать бесов из ребенка, били плеткой и засунули в рот кляп, в результате чего девятилетний мальчик задохнулся.

Отец мальчика — мужчина 1979 года рождения — расправился с сыном в связи с возникшей личной неприязнью, считают в СКР.
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