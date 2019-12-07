Водители грузовиков заблокировали 15 автострад во Франции
Французские водители фур полностью или частично блокировали сегодня в стране 15 крупных автострад, по которым осуществляются международные перевозки грузов, сообщает телеканал BFMTV.
Всего акцией затронуты 11 регионов Франции. Водители блокируют ряды на дорогах или создают пробки, проезжая на маленькой скорости.
Фото AFP
Акция проводится в знак протеста против возможного повышения налога на дизельное топливо. Положение о повышении налога на 2 цента включено в законопроект о бюджете на 2020 год, пишет БелТА.
18:33 07/12/2019
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