– Вообще, меня зовут Петр, но в США пользуюсь именем Питер. Так привычнее окружающим: Петр американцам тяжело произносить, – говорит 30-летний житель солнечного Майами Питер Сасса.





Что из этого получилось? Свою историю Питер рассказал belmir.by, передаем ее от первого лица:





– Поначалу было тяжело. Денег не было, никого не знал. Язык – думал, что неплохо знаю, но это оказалось заблуждением. И все же, несмотря на все, сразу очень понравилось. Я всю жизнь фанател от американских фильмов, слушал англоязычный хеви-метал, мечтал купить мотоцикл и гонять, как ковбой Мальборо.





В Минске постоянно копировал стиль одежды 80-х, ходил в ковбойских сапогах, куртке-косухе, носил банданы, браслеты, из-за чего многие окружающие считали меня «поехавшим». Также всегда носил длинные волосы, что порой доставляло немало проблем в моем районе.





Я чувствовал, что жил не в своем мире. Когда же вышел из аэропорта в США – понял, что прибыл по адресу. Тут все по-другому. Конечно, есть и хорошее, и плохое: нигде не может все нравиться или абсолютно все не нравиться, это еще зависит от персонального восприятия и желаний.





Но что я точно могу сказать про Америку, это что люди тут гораздо толерантнее к причудам окружающих и, более того, индивидуализм всячески одобряется и поощряется.





Образцы того, что умеет делать из шариков Питер. Фото: из архива героя материала





Мне еще повезло с городом, в котором поселился. В Майами у большинства жителей английский – не родной язык, поэтому для вновь прибывшего его нехватка не так остро чувствуется. Про сам Майами – это тот самый Vice City из GTA нашего детства.





Поначалу я работал, где придется: на стройке на дисковой пиле, в аквапарке спасателем на вышке, в баре мыл сортиры и даже успел побыть в русской бане уборщиком.





Потом, по воле случая, наткнулся на работу, которая стала моим первым собственным бизнесом и которой занимаюсь до сих пор – это аэродизайн и твистинг. То есть, делаю всевозможные фигуры и игрушки из шариков, а также различный декор – арки, колонны и прочее.





С баскетболистом Дерриком Джонсом из «Майами Хит». Фото: из архива героя материала





Этому делу посвятил уже семь лет. Работаю на детских праздниках, шоу, фестивалях, организую развлекательный сервис для ресторанов и отелей.





Научиться было сложно и заняло довольно много времени. Но особенно тяжело оказалось преодолеть человеческий фактор: пока мало умеешь, на твою работу смотрят с насмешкой, а визитки выбрасывают.





Зато теперь, когда я уже профи, мою работу часто снимают на видео и аплодируют. Без ложной скромности скажу, что сейчас я один из лучших во Флориде. Среди клиентов очень много известных людей – бизнесмены, политики и даже игроки баскетбольной команды «Майами Хит».





Купил мотоцикл, потом кабриолет «Мустанг», о котором всегда мечтал. Ходил на разные рок-концерты, пил-гулял… – короче, жизнь била ключом.





«С моими малышками – Еленой и Иви». Фото: из архива героя материала





Потом, как оно иногда бывает, встретил девушку своей мечты. Причем скажу: было очень нелегко найти ту, что может меня терпеть и одновременно разделять мои пристрастия к рок-н-роллу и байкам. В этом году у нас с Еленой родилась дочь Иви. Я понял, что счастлив.





Свое дело, особенно если оно сопряжено с личным умением – это всегда очень хорошо и приятно, жизнь становится другой по сравнению с работой по найму. Но, даже если занимаешься делом, которое любишь, никогда не надо зацикливаться только на чем-то одном.





Поэтому я стал искать новые интересные направления. И вышел на зарубежную компанию, которая делает уникальные вечнозеленые топиари для ландшафтного дизайна. Изучив рынок, я пришел к выводу, что ничего подобного во Флориде нет. Это был зеленый свет зеленым зверям.





Новое занятие Питера – продажа топиари. Фото: из архива героя материала





Начал заниматься продажей топиари только в этом году. Товар новый и непривычный для местного покупателя, но, самое главное, людям нравится. Еще бы: слоны, носороги, львы, медведи, лошади – в натуральную величину! Все, кто видит, тут же тянутся к телефону и делают селфи.





Журналистам тоже интересно: обо мне в связи с этим бизнесом пару недель назад написало испанское новостное агентство EFE.





Чтобы популяризировать товар, приходится много звонить, ездить по торговым центрам, ресторанам, дизайнерским студиям. Тут, безусловно, пригодилось умение работы с людьми.





Зачастую хотят топиари на заказ, по индивидуальному эскизу. Так, один ресторан просил изготовить для них трехметрового Кинг-Конга, показывающего средний палец.





А недавно на выставке ландшафтного дизайна мы познакомились с представителями крупного международного аэропорта и сейчас ведем переговоры об изготовлении топиари в виде огромного самолета с керамическими иллюминаторами.



