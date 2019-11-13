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Депутат предложила президенту открыть IT-институт в Вилейке. Лукашенко: «Я сразу думал, почему не в Молодечно?»

Александра Лукашенко 4 декабря провел совещание с активом Минской области. Задать вопрос президенту мог любой в зале.

Депутат районного и Минского областного Советов депутатов Татьяна Титуленко предложила Александру Лукашенко разместить IT-институт в Вилейке, сообщает ОНТ.

– Для этого в Вилейке есть все: железная дорога, учебные заведения, общежития, суперстадион, бассейн и водохранилище. Понимаете, такое чувство, что Вилейка создана для этого учебного заведения, – сказала Титуленко.

Лукашенко поблагодарил за предложение, но уточнил, что сразу думал, почему не в Молодечно?

– Это еще удобнее, исходя из ваших критериев... Институт будет на территории Минска или Минской области. Вот вы и определитесь, – заключил он.
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