Жертвами стрельбы в Багдаде стали 50 человек

Как минимум 50 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на протестующих, сообщает телеканал Al Arabiya.

Группа людей с оружием подъехала на автомобилях к площади Эль-Хиляни и начала стрелять по находящимся там манифестантам.

Инцидент произошел на площади Эль-Хиляни. По информации очевидцев, огонь по демонстрантам открыла группа неизвестных людей, которые приехали к месту проведения акции на нескольких автомобилях. Стрельба продолжалась несколько часов.





Силовые структуры, которые ранее неоднократно обвинялись в применении оружия против митингующих, к произошедшему отношения не имеют. Ни одна из группировок также пока не заявила о своей причастности к данному инциденту.



