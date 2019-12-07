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Жертвами стрельбы в Багдаде стали 50 человек

Первоначально сообщалось о 25 погибших и более 130 раненых.

Как минимум 50 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на протестующих, сообщает телеканал Al Arabiya.

Группа людей с оружием подъехала на автомобилях к площади Эль-Хиляни и начала стрелять по находящимся там манифестантам.
Инцидент произошел на площади Эль-Хиляни. По информации очевидцев, огонь по демонстрантам открыла группа неизвестных людей, которые приехали к месту проведения акции на нескольких автомобилях. Стрельба продолжалась несколько часов.

Силовые структуры, которые ранее неоднократно обвинялись в применении оружия против митингующих, к произошедшему отношения не имеют. Ни одна из группировок также пока не заявила о своей причастности к данному инциденту.
belta.by
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