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Накормят и обогреют. Акция «Социальный патруль» стартует в столице 9 декабря

Городская профилактическая акция «Социальный патруль» в помощь бездомным начнется в Минске 9 декабря, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Акция проводится в столице в зимний период ежегодно. Будут созданы межведомственные группы, в состав которых войдут представители территориальных центров социального обслуживания населения, районных управлений внутренних дел, медработники. Выполняя регулярные рейды по территориям районов, они будут выявлять лиц без определенного места жительства и оказывать им необходимую помощь.


Нуждающимся выдадут теплую одежду и горячее питание, предложат ночлег в государственном учреждении «Дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства» по ул. Ваупшасова, 42. В случае необходимости человека могут направить на лечение, оказать содействие в восстановлении документов, трудоустройстве, решении других вопросов.

К акции также могут присоединиться жители Минска, принеся теплые вещи для нуждающихся в районные территориальные центры социальной защиты населения.

В ходе предыдущей акции «Социальный патруль» помощь была предоставлена более 700 лицам бомж.

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