Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

У гомельчанина оперативники изъяли крупную партию насвая

Вчера утром сотрудники ОНиПТЛ Центрального РОВД Гомеля изъяли у 46-летнего жителя облцентра крупную партию некурительного табачного изделия насвай.

Коробки с этим веществом были обнаружены во время осмотра хозпостроек и дома, где проживает мужчина. Общий вес зелья составил около 29 кг – это примерно 960 доз.
В отношении фигуранта составлен административный протокол по ч.2 ст.16.10 (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания) КоАП Республики Беларусь. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Нарушителя задержали на 8 суток.


 Отметим, «насвай относится к некурительным табачным изделиям. Его потребление вызывает зависимость и наносит вред здоровью человека. В целях профилактики потребления некурительного табачного изделия насвай МВД проводит мероприятия по установлению лиц, занимающихся его распространением на территории Беларуси.

Только с начала 2019 года из незаконного оборота изъято 413 кг насвая. Наиболее крупные изъятия были зафиксированы в Гродненской (123 кг) и Витебской (81 кг) областях, а также в Минске (73 кг)», – рассказал заместитель начальника ГУНиПТЛ МВД Беларуси Андрей Саладовников.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Россия теряет свой суверенитет"
Павел Знавец
Шизофреническая интеграция.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС Лукашенко не выдвигайся! Уходи!
Павел Севярынец
7 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА!
Игорь Ледник
Адкрыты ліст да Лукашэнкі – Нахрена беларусам...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru