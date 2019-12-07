У гомельчанина оперативники изъяли крупную партию насвая

Коробки с этим веществом были обнаружены во время осмотра хозпостроек и дома, где проживает мужчина. Общий вес зелья составил около 29 кг – это примерно 960 доз.

В отношении фигуранта составлен административный протокол по ч.2 ст.16.10 (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания) КоАП Республики Беларусь. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Нарушителя задержали на 8 суток.









Отметим, «насвай относится к некурительным табачным изделиям. Его потребление вызывает зависимость и наносит вред здоровью человека. В целях профилактики потребления некурительного табачного изделия насвай МВД проводит мероприятия по установлению лиц, занимающихся его распространением на территории Беларуси.





Только с начала 2019 года из незаконного оборота изъято 413 кг насвая. Наиболее крупные изъятия были зафиксированы в Гродненской (123 кг) и Витебской (81 кг) областях, а также в Минске (73 кг)», – рассказал заместитель начальника ГУНиПТЛ МВД Беларуси Андрей Саладовников.



