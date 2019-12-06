BelarusIsNotRussia: беларуский бренд одежды LSTR выпустил толстовки

Все подряд обсуждают интеграцию России и Беларуси. Беларусы взволнованы, но это и понятно: власти решили не раскрывать дорожных карт – и, кроме обтекаемых формулировок чиновников, мы почти ничего не знаем.





А в своем Instagram бренд написал следующее: «От своего начала, от создания LSTR Adzieńnie, независимость нашей страны, ее культура и история были и остаются бесспорными ценностями и предметами вдохновения.









Опасность потери независимости через какие-либо «углубленные интеграции» может перечеркнуть все усилия последнего столетия по созданию независимой Беларуси – начиная от первого Всебеларуского съезда 1917 года, который помнит Купаловский театр, и многотысячных митингов в 1991-м на площади Независимости, чего мы решительно не хотим.









Независимость – ценность, которую мы должны ценить уже сегодня!»





А вот, собственно, те самые толстовки – смотрите:



