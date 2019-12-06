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#BelarusIsNotRussia: беларуский бренд одежды LSTR выпустил толстовки

В это смутное время на арену выходят бренды: беларуский бренд одежды LSTR выпустил толстовки в поддержку независимости нашей страны. Новость о появлении одежды представители бренда сопроводили хэштегом #BelarusIsNotRussia.

Все подряд обсуждают интеграцию России и Беларуси. Беларусы взволнованы, но это и понятно: власти решили не раскрывать дорожных карт – и, кроме обтекаемых формулировок чиновников, мы почти ничего не знаем. 

А в своем Instagram бренд написал следующее: «От своего начала, от создания LSTR Adzieńnie, независимость нашей страны, ее культура и история были и остаются бесспорными ценностями и предметами вдохновения.


Опасность потери независимости через какие-либо «углубленные интеграции» может перечеркнуть все усилия последнего столетия по созданию независимой Беларуси – начиная от первого Всебеларуского съезда 1917 года, который помнит Купаловский театр, и многотысячных митингов в 1991-м на площади Независимости, чего мы решительно не хотим.


Независимость – ценность, которую мы должны ценить уже сегодня!»

А вот, собственно, те самые толстовки – смотрите:
kyky.org
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