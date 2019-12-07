В Кобрине вора выдало СМС-сообщение о месте списания денег

"В милицию Кобрина обратился местный житель. Мужчина сообщил, что получал СМС о списании денег с пропавшей банковской карты", - рассказали в МВД.





Оперативники установили, что после обильного употребления спиртного в одном из ночных клубов города мужчина оставил на скамейке куртку. Убедившись, что за одеждой никто не возвращается, ее забрал другой посетитель бара. В кармане оказалась банковская карта, телефон и связка ключей.









Куртку злоумышленник выбросил за клубом, сотовый и ключи отдал знакомому, чтобы тот передал их бармену, сообщив о находке. А вот банковскую бесконтактную карту мошенник использовал по назначению, но уже в другом увеселительном заведении. Он заказывал коктейли стоимостью до Br20, чтобы не пришлось вводить пин-код. Всего он потратил таким способом Br135. Только вот СМС-сообщения о списании денег приходили к хозяину в тот момент, когда он уже общался с правоохранителями, а в некоторых сообщениях указывалось и место списания денег.





Сотрудники кобринской милиции установили личность любителя угоститься за чужой счет. Им оказался 20-летний неработающий местный житель. Теперь за хищение с использованием компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, компетентные органы дадут правовую оценку действиям фигуранта.



