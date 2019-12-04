Как в Барановичах пациенты избивают медиков и издеваются над ними

Кто подвергается риску больше других, почему хулиганы часто остаются безнаказанными и можно ли защититься от агрессивных пациентов, узнала Intex-press.





В Каменецком районе 3 декабря 43-летний мужчина начал приставать к помощнице врача, после чего избил медика, который пытался защитить девушку. Хулиган задержан, возбудили уголовное дело.









В Барановичах такие случаи, к сожалению, также не редкость. И чаще других от нападений и агрессии пациентов страдают врачи скорой помощи.

Любой вызов может стать последним

В 2011 году от рук «больного» пострадала практически целая бригада скорой помощи.





Врачи прибыли по вызову в деревню Ямично Барановичского района. Стоило медикам зайти в дом, как «пациент», ранее судимый 36-летний житель деревни, стал скандалить, а потом погнался с табуреткой за женщинами, попытавшимися оказать ему помощь. Одну из них, которая оступилась и упала на улице, он даже попытался душить. А когда на защиту женщин встал водитель «скорой», дебошир схватил палку и стал колотить ею по стеклам автомобиля.





К счастью, опасного пациента утихомирили приехавшие милиционеры. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».





В сентябре того же года было еще одно нападение на водителя скорой помощи, который привез бригаду к общежитию на улице Пионерской.





Водитель сидел в кабине своей машины, когда к автомобилю подошел неизвестный, резко распахнул дверь и сразу стал наносить удары ножницами – в лицо, грудь, предплечье. К счастью, обошлось без серьезных ранений.





Вскоре по подозрению в совершении нападения был задержан 40-летний житель Витебска, находившийся в нашем городе в командировке. Мужчина был настолько пьян, что не смог пояснить, из-за чего напал на водителя «скорой».

«Угрожал убить и вывезти в лес»

Кроме работников скорой попасть «под раздачу» рискуют и участковые терапевты, которые посещают пациентов на дому.





– Я проработала около месяца, – рассказала Intex—press Татьяна*, терапевт с более чем 10-летним стажем. – Пациентов на участке узнать еще не успела. Как сейчас помню, это был понедельник. Меня вызвали на дом к мужчине. Повод банальный – высокая температура.





В дверях ее встретил в стельку пьяный хозяин. Он был практически раздет – только в нижнем белье.





– Я уже хотела было развернуться и уйти, но он захлопнул за мной дверь, – вспоминает женщина. – Потом предложил пройти на кухню и выпить с ним.





Татьяна отказалась, пригрозила вызвать милицию. И уже достала телефон, чтобы набрать номер. Но «пациент» его выхватил и спрятал за спину.





– Я попыталась отобрать у него телефон, но он оттолкнул меня так, что я влетела в стену, а потом схватил за капюшон куртки, как щенка, и потащил на кухню. Налил рюмку водки и заставил выпить.





Испугавшись не на шутку, женщина стала плакать и просить ее отпустить.





– Это вывело его из себя, – вспоминает женщина. – Он схватил меня за грудки и заорал: «если ты со мной не выпьешь, я тебя изнасилую, а потом убью и вывезу в лес. Никто не найдет». И дал мне пощечину.









Боясь пошевелиться, покорно выпивая с хозяином и слушая его рассказы о тяжелой жизни, Татьяна провела в злополучной квартире около часа.





Спас молодого доктора товарищ «пациента», который пришел к мужчине в гости. Он еще был трезвым: отобрал у друга телефон и даже извинился.





– Когда я вернулась домой, меня всю трясло. Отойти от этого случая не могла еще долго.





Обращаться в милицию, говорит Татьяна, не стала: было стыдно. Да и как доказать, что это действительно было? Но с тех пор по вызовам женщина ходит только с перцовым баллончиком.

Кто защитит медиков?

По словам самих медиков, они практически беззащитны перед пациентами. Никаких средств защиты, даже у психиатрической бригады, которая вынуждена работать с «особыми» пациентами, нет. Применять силу – не имеют права. Что уж говорить о молоденьких девочках- докторах или фельдшерах?





– Наши сотрудники регулярно сталкиваются с хамством, а иногда и с применением насилия со стороны пациентов, при этом получая травмы легкой степени, – говорит Василий Бацкалевич, заведующий Барановичской станцией скорой неотложной помощи. – И защититься от агрессии и неадекватного поведения людей практически невозможно.





Более того, даже если медработники и обращаются с подобными жалобами в правоохранительные органы, нет гарантии, что хулиган будет наказан. Ведь пострадавший должен еще доказать, что его избили. А заниматься этим у многих нет ни сил, ни желания.





Вот и получается, что большинство обидчиков остаются безнаказанными и не привлекаются даже к административной ответственности.

Так как же защитить медиков от рукоприкладства и оскорблений?

– Это сложный вопрос, – говорит терапевт Татьяна. – Ведь не приставишь же к каждому медработнику сотрудника милиции. Возможно, решать проблему нужно на законодательном уровне: ужесточить ответственность за подобные правонарушения, чтобы было неповадно. В любом случае, что-то предпринимать необходимо. Страшно лечить пациентов, которые в любой момент могут тебя покалечить.





*Имя героини изменено по ее просьбе











