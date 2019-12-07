Овощ, способный восстановить легкие курильщика, найден





Ученые американской медицинской школы имени Джона Хопкинса выяснили, что регулярное употребление помидоров может замедлить снижение функции легких, вызванное курением.





В течение 10 лет врачи наблюдали за здоровьем 650 добровольцев. Помимо разнообразных анализов, участники исследования проходили спирометрию. Это специальный метод исследования функции внешнего дыхания, который включает в себя измерение объема и скорости показателей дыхания.





У тех участников эксперимента, которые включали в свой ежедневный рацион два или более помидора и съедали минимум три яблока, наблюдалось более медленное снижение работоспособности легких, чем у тех, кто не употреблял на регулярной основе эти овощи и фрукты, передает Food News.





Исследователи пришли к выводу, что ежедневное употребление растительных продуктов в большом количестве может замедлить процесс снижение функции легких и помочь курильщикам восстановить свое здоровье. Ученые уточнили, что работоспособность легких начинает снижаться после 30 лет.











