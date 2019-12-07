Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Овощ, способный восстановить легкие курильщика, найден

В течение 10 лет врачи наблюдали за здоровьем 650 добровольцев, которые помимо разнообразных анализов сдавали спирометрию.


Ученые американской медицинской школы имени Джона Хопкинса выяснили, что регулярное употребление помидоров может замедлить снижение функции легких, вызванное курением.

В течение 10 лет врачи наблюдали за здоровьем 650 добровольцев. Помимо разнообразных анализов, участники исследования проходили спирометрию. Это специальный метод исследования функции внешнего дыхания, который включает в себя измерение объема и скорости показателей дыхания.

У тех участников эксперимента, которые включали в свой ежедневный рацион два или более помидора и съедали минимум три яблока, наблюдалось более медленное снижение работоспособности легких, чем у тех, кто не употреблял на регулярной основе эти овощи и фрукты, передает Food News.

Исследователи пришли к выводу, что ежедневное употребление растительных продуктов в большом количестве может замедлить процесс снижение функции легких и помочь курильщикам восстановить свое здоровье. Ученые уточнили, что работоспособность легких начинает снижаться после 30 лет.
Agronews
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Шизофреническая интеграция.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС Лукашенко не выдвигайся! Уходи!
Павел Севярынец
7 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА!
Игорь Ледник
Адкрыты ліст да Лукашэнкі – Нахрена беларусам...
Игорь Масловский
Идеологи побеждают неврологов


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru