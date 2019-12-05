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Следствие закончено. Уголовное дело по факту похищения девушки в Бресте в суде

К обвиняемому по трем статьям Уголовного кодекса мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу (ранее он к уголовной ответственности не привлекался).

Как сообщает «Першы Рэгіен», утром 30 сентября нынешнего года на линию 102 поступила информация о похищении девушки возле одного из домов в Бресте.

Фото носит иллюстративный характер
В результате проведения плана «Перехват» сотрудниками милиции в Жабинковском районе был обнаружен автомобиль, на котором увезли брестчанку. Там же правоохранителями были найдены водитель автомобиля, 29-летний мужчина, и потерпевшая.


По словам официального представителя управления Следстенного комитета по Брестской области Дмитрия Иванюка, проведенным предварительным расследованием было установлено, что обвиняемый, находясь вблизи одного из домов по улице Московской в Бресте, вопреки воле 21-летней жительницы областного центра, с применением силы поместил ее в багажник автомобиля «Фольксваген».

«Желая пресечь противоправные действия мужчины, к автомобилю подошел дворник, который стал на пути автомобиля и препятствовал выезду, однако сделать это ему не удалось, поскольку обвиняемый стал двигаться в сторону мужчины, толкая его автомобилем», – сообщил Дмитрий Иванюк.

После этого мужчина увез потерпевшую на территорию Жабинковского района. Находясь в деревне Бусни, когда машина остановилась, женщина выбралась из багажника и попыталась скрыться.

В это время обвиняемый нанес ей не менее двух ударов битой в голову, в результате чего причинил телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких.


Следователями действия обвиняемого квалифицированы по п.7 ч.2 ст.182 (похищение человека), п.2 ч.2 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), ч.1 ст.366 (насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг) Уголовного кодекса РБ.

Расследование уголовного дела завершено и передано прокурору для направления в суд.
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