Юрий Зиссер написал продолжение: на этот раз про "настоящего белоруса"
Так какие же они — белорусы?
Программист и IT-предприниматель Юрий Зиссер написал продолжение поста о "настоящем беларусе", который вызвал споры в соцсетях. На этот раз речь пойдёт о "настоящем белорусе".
Да-да: "настоящий беларус" и "настоящий белорус" — это не один и то же человек! Во всяком случае, в представлении Зиссера. Для восстановления баланса публикуем и этот пост тоже.
Выполняю свое обещание написать о другой социальной группе белорусов.
Летом настоящий белорус проводит выходные на грядках и заготавливает консервы.
У настоящего белоруса всегда есть самогон, деревенская колбаса и закуска.
Настоящий белорус не понимает белорусский литературный язык.
Настоящий белорус оценивает качество спиртных напитков по концентрации спирта.
Пенсию настоящему белорусу платит президент.
Для настоящего белоруса участники митингов — проплаченные шпионы¸ а бело-красно-белый флаг — нацистский.
У настоящего белоруса дома всегда громко включены телевизор или радио.
Настоящий белорус закупается на предвыборных участках.
Настоящий белорус везет заграничным родственникам сало.
Настоящий белорус смотрит американские фильмы и считает США главным врагом человечества.
08:42 07/12/2019
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