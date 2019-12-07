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Бел Рус

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Юрий Зиссер написал продолжение: на этот раз про "настоящего белоруса"

Так какие же они — белорусы?

Юрий Зиссер написал продолжение: на этот раз про "настоящего белоруса"
Программист и IT-предприниматель Юрий Зиссер написал продолжение поста о "настоящем беларусе", который вызвал споры в соцсетях. На этот раз речь пойдёт о "настоящем белорусе".

Да-да: "настоящий беларус" и "настоящий белорус" — это не один и то же человек! Во всяком случае, в представлении Зиссера. Для восстановления баланса публикуем и этот пост тоже.

Выполняю свое обещание написать о другой социальной группе белорусов.

Летом настоящий белорус проводит выходные на грядках и заготавливает консервы.

У настоящего белоруса всегда есть самогон, деревенская колбаса и закуска.


Настоящий белорус не понимает белорусский литературный язык.

Настоящий белорус оценивает качество спиртных напитков по концентрации спирта.

Пенсию настоящему белорусу платит президент.

Для настоящего белоруса участники митингов — проплаченные шпионы¸ а бело-красно-белый флаг — нацистский.

У настоящего белоруса дома всегда громко включены телевизор или радио.

Настоящий белорус закупается на предвыборных участках.


Настоящий белорус везет заграничным родственникам сало.

Настоящий белорус смотрит американские фильмы и считает США главным врагом человечества.
euroradio.fm
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