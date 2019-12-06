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Директору минской школы стало плохо во время проверки — она умерла

Директору минской школы №134 Елене Позенко стало плохо во время приезда комиссии с комплексной проверкой. Вскоре она умерла, об этом стали писать в соцсетях.

Елена Позенко / 134minsk.schools.by

На сайте школы уже появились соболезнования от имени родителей и школьников. Некоторые из родителей отмечают, что именно Позенко сделала школу «почти элитной», передает "Еврорадио".

На недавних парламентских выборах в школе №134 располагались три избирательных участка. Ни Елена Позенко, ни её заместители не входили в участковые комиссии и не участвовали в их работе.
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