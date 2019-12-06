К правоохранителям белорусской столицы обратились несколько потерпевших: граждане оплатили туристические услуги, но не отправились на отдых и лишились средств. О расследовании мошеннического дела проинформировали в пресс-службе УСК по Минску, пишет "Комсомольская правда"





Следствию стало известно, что в период с июня по сентябрь 2019 года в ООО «Смарт Пипл», на которое было оформлено турагентство «Два солнца», обратились минимум 6 человек. Горожане заключили с директором фирмы договора на турпутевки и заплатили директору крупные суммы – 100 процентов предоплаты.





– Руководитель турфирмы, 34-летний минчанин, таким образом завладел более чем 20 тысячами белорусских рублей. Выполнять принятые обязательства он не собирался, деньгами распоряжался по своему усмотрению, – пояснили в пресс-службе.







