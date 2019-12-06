На Бали туристов винят в усугублении засухи

Засуха, вызванная нехваткой воды на популярном среди туристов индонезийском острове Бали, будет усугубляться по мере роста туризма на острове.

Как пишет Daily Mail, на популярном месте отдыха заканчивается пресная вода, поскольку более 60 процентов из 400 рек острова пересохли в дополнение к падению уровня грунтовых вод, что в свою очередь вызвало «вторжение» соленой воды в местные водные источники. Так, уровень воды во втором по величине природном резервуаре пресной воды на Бали озере Буян сократился на 3,5 метра по сравнению с 2016 годом.





Растут опасения, что кризис поставил под угрозу продовольственную безопасность, местную культуру и качество жизни 50 миллионов индонезийцев.





«В Джатилувихе, куда каждый день приезжают тысячи туристов, чтобы увидеть самые красивые рисовые террасы Бали, фермеры используют пластиковые трубы для закачки воды, которую им приходится покупать на юге, потому что источники в горах высыхают», - рассказывает местный журналист Антон Мухадж, исследующий тему более 10 лет.









При этом, по данным индонезийской неправительственной организации IDEP Foundation, индустрия туризма использует около 65 процентов пресной воды на Бали.





Отмечается, что в прошлом году Бали посетили более 6,5 миллионов туристов. Основываясь на ежедневном использовании воды на роскошных курортах и виллах, средний турист использует от 2000 до 4000 литров воды в день, отмечают в местной благотворительной организации помощи воде i'm an Angel.





«Ожидается, что проблема нехватки пресной воды на Бали только усугубится, если не провести изменения модели массового туризма, переориентировав ее на качественный устойчивый туризм», - отметила старший преподаватель географии туризма в Университете Западной Англии Строма Коул.