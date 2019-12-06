В США художник продал два банана, приклеенных скотчем к стене. По 120 тысяч долларов за штуку

Художник Маурицио Каттелан продал две части инсталляции «Комик» — для нее он прикрепил скотчем к стене бананы из супермаркета. Два из них художник продал по 120 тысяч долларов, а еще один планирует продать за 150 тысяч какому-нибудь музею. Если третий покупатель не найдется, банан выкинут.