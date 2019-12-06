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Из белорусских аптек исчезнут популярные таблетки от язвы желудка

Белорусские аптеки останутся без препаратов для лечения язвы желудка, содержащие ранитидин.

Сообщение об этом появилось на сайте Республиканского центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, передает "Еврорадио".

Оказалось, что ранее проверку препаратов с содержанием ранитидина инициировало Европейское медицинское агентство и Управление по контролю продуктов питания и лекарственных средств США (FDA). Они интересовались, есть ли в этих лекарствах канцерогенные примеси, так как там в небольших количествах обнаружили N-нитрозодиметиламин. Это вещество классифицируют как "соединение с вероятными канцерогенными свойствами".

Сам ранитидин приглушает секрецию соляной кислоты и применяется для лечения и профилактики язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и так далее.


С белорусского рынка добровольно отзывают препараты "Ранитидин-Акос" и "Ранигаст". Их изготавливают Курганское общество медпрепаратов и изделий "Синтез" (Россия) и Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A. (Польша).

Других поставщиков лекарств с содержанием ранитидина в Беларуси нет. Специалисты рекомендуют использовать альтернативную терапию — "фамотидин или препараты группы ингибиторов протонной помпы". Пациентам, которым назначали лекарства с ранитидином, рекомендуют обратиться к врачу для назначения альтернативного лечения.
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