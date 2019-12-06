Ужас! Витеблянин несколько дней пытал жену раскаленным утюгом





Пользуясь отсутствием детей, которые гостили у бабушки, пьяный 42-летний мужчина устроил семейные разборки из-за ревности.





В какой-то момент он стал избивать жену. Истязания продолжались несколько дней и закончились лишь тогда, когда тревогу забила обеспокоенная мать пострадавшей.





Помимо синяков и гематом на теле дочери она обнаружила следы ожогов от раскаленного утюга.





Женщина забрала избитую к себе домой и вызвала для неё скорую помощь. Медики сообщили о случившемся в милицию.









Правоохранители задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 154 УК Республики Беларусь (Истязание).



