Минчанка Татьяна с мужем приобрели билеты по 250 рублей, заказали платье за 600 рублей, купили смокинг за 1000 рублей, потратили более 100 рублей в месяц на занятия танцами — и все ради «Венского бала», на который теперь не попадут.





Бал, намеченный на 14 декабря в Купаловском театре, отменили и проведут его в другом формате и с другими участниками 27 декабря во Дворце независимости. Причина: организаторы приняли приглашение Лукашенко объединить «Венский бал» с президентским





«Билеты на мероприятие в театре нужно сдать, деньги за него вернут, но компенсируют ли разочарование?» — недоумевает собеседница Office Life Татьяна. У не допущенной на бал претензии больше не к президенту и государству:





"То, что государство у нас не уважает своих граждан, мы тут привыкли. И то, что мы, потратив свои деньги на крайне недешевую услугу, теперь должны ехать в кассу, тратить свое время, чтобы вернуть купленные онлайн билеты, это тоже ок, привыкли".









По словам собеседницы, она изумлена позицией организаторов:





"Перед нами никто не извинился, просто пишут в соцсетях, что, мол, это переход на новый уровень. Выглядит так, словно организаторы ухватились за более интересный им вариант мероприятия. А как же наши чувства, чувства тех, кто готовился к грандиозному культурному событию?"





Татьяна рассказала, что они с супругом пошли на курсы танцев, разучили вальс, кадриль в 6 туров и другие танцы:





"Мы получили огромное удовольствие от подготовки. Мой муж, который носит только джинсы, майки и кроссовки, купил смокинг. Теперь никогда его больше не смогу подбить на такую авантюру! Так жаль, что нашим планам не суждено было сбыться!"





Напомним, что 14 декабря в Минске должен был пройти бал по всем канонам Венского оперного бала, проводимого ежегодно в столице Австрии. Организаторами мероприятия выступили Купаловский театр при поддержке А1 и посольства Австрии в Беларуси.





Для участия в танце дебютантов, традиционно открывающем такие балы, на кастинге были отобраны 20 пар, с которыми проводились занятия. По имеющейся информации, дебютанты смогут выступить на балу во Дворце независимости.





Остальные же участники бала, купившие 250 билетов по цене 250 рублей, теперь должны их сдать и на бал в новом месте не попадут.





По имеющейся у редакции информации, все билеты были проданы всего за несколько дней после старта продаж.





Участники «Венского бала» должны соблюдать строгий дресс-код: для кавалеров — смокинги или фраки с черными лакированными туфлями, для дам — закрытые бальные платья, допустимы драгоценные украшения.







Организаторы: возврат денег и бонусом билеты на премьеру "Короля Лира"





В связи с изменением формата «Венского бала с А1 в Купаловском» и его интеграцией в «Венский бал во Дворце независимости» гости мероприятия, планировавшегося к проведению 14 декабря, получат приглашение на эксклюзивную премьеру нового спектакля Национального академического театра имени Янки Купалы «Король Лир».





Об этом Office Life сообщили в компании А1.





"Мы осознаем, что с изменением формата нашего мероприятия ответственность, возложенная на каждого, кто участвует в его подготовке и проведении, значительно возрастает. Cтатус партнера главного бала страны, безусловно, почетная миссия для компании А1.





И в то же время мы очень благодарны всем, кто захотел стать частью первого «Венского бала с А1 в Купаловском»: прошел строгий отбор в дебютанты, приобрел билеты, нашел время для дополнительных занятий танцами и просто с нетерпением ждал этого события. Поэтому считаем своим долгом найти и предложить каждому из них приемлемое альтернативное решение", - сообщил заместитель генерального директора компании A1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.





Всем, кто не смог попасть на бал в Купаловском в связи со сменой его формата, необходимо сдать приобретенные билеты: права посетить бал во Дворце независимости они не дают.





При сдаче билетов будет осуществлен возврат их стоимости в размере 100%. Кроме того, каждый обладатель билета на «Венский бал с А1 в Купаловском» получит взамен приглашение на 2 персоны на эксклюзивную премьеру нового спектакля Национального академического театра имени Янки Купалы «Король Лир».





Приглашение будет вручаться в момент сдачи билетов (возврат средств за них будет производиться в кассах театра по адресу: ул. Энгельса, 7а, с 4 по 20 декабря), а сам эксклюзивный показ состоится 18 февраля 2020 года.





Неизменным условием проведения «Венского бала во Дворце независимости» станет участие в нем дебютантов, которые прошли соответствующий отбор и участвовали в репетициях.





Все они в полном составе получат возможность выступить перед гостями бала 27 декабря. Кроме того, дебютанты и их родители также получат приглашения на эксклюзивный показ спектакля «Король Лир».





Останется в силе и благотворительная составляющая мероприятия как неотъемлемая часть традиционных венских балов. Компания А1 возьмет на себя обязательство и направит в адрес общественного объединения «SOS-детские деревни Беларусь» сумму, эквивалентную 50% стоимости билетов, поступивших в продажу на «Венский бал с А1 в Купаловском».









Художница Ника Сандрос: Из-за смены места отменили благотворительное мероприятие





Художница и блогер Ника Сандрос также среди тех, кто не попал на «Венский бал». В интервью Office Life она рассказала, что переживает не за танцы, а за отмену благотворительного мероприятия по живописи в рамках бала, на которое была приглашена в качестве гостя.





"Это было не мое мероприятие, детали не скажу, просили не рассказывать. Скажу только, что это связано с картинами, — рассказала Ника Сандрос. — Я не могу сообщить больше деталей, я была только гостем, но все отменено. И знаю, что организаторы моего проекта находятся в недоумении и неизвестности".





Художница собиралась посетить «Венский бал» с мужем, но никаких особенных костюмов пара не готовила:





"Я лично спокойно к этому всему отношусь. Немного посмеиваюсь над теми, кто купил платье. Радуюсь, что решила новое платье не покупать, а идти как хипстер — не нарядной!"





"Но если бы я была просто приглашенной на бал, который отменился, то была бы страшно разочарована, — сочувствует Ника не попавшим на мероприятие. — Потому что ты всегда серьезно и заранее готовишься, и такие мероприятия нельзя отменять за 10 дней до начала.





Мы с Эндрю раньше, готовясь к таким выходам, могли поехать за границу и купить ему костюм. И я понимаю, каково это, когда твои праздничные планы срываются".