Минские власти: в борьбе с нелегальной торговлей все средства хороши

Об этом сообщил на заседании в Мингорисполкоме рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания города заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.





В первую очередь речь идет о торговле в подземных пешеходных переходах и рядом с ними.





— Попросим субъекты хозяйствования в подземных пешеходных переходах и на выходах из них установить камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать в том числе и нелегальных торговцев. Видеозапись станет подтверждением противоправных действий.





Через органы внутренних дел будут устанавливать личности нарушителей, а санэпидемслужба и налоговые органы — привлекать к ответственности таких торговцев. Процесс этот, понятно, будет не быстрый, но позволит наладить планомерную работу. Аналогичным образом мы уже работаем с так называемыми нерегулярными перевозками, — сказал А. Дорохович.







