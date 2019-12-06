Снабженцы БелЖД погорели на запчастях

Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.





«Белжелдорснаб» — это структурное подразделение БелЖД. Компания снабжает запчастями, спецодеждой и необходимыми материалами организации Белорусской железной дороги.





Год назад правоохранительные органы заинтересовались деятельностью ряда топ-менеджеров «Белжелдорснаба». Кроме того, силовики проверили локомотивные депо.





В итоге были зафиксированы коррупционные схемы. «Снабженцев» подозревают в получении взяток. При обыске у них дома нашли крупные суммы денег — от 100 до 500 тысяч долларов.





«Их сначала задержали. А вскоре после возмущений президента по поводу [длительного нахождения под стражей главного инженера МЗКТ] Андрея Головача изменили меру пресечения. Многие ушли под залог», — сказал источник.





В качестве взяткодателей проходят представители коммерческих структур из России и Литвы, которые занимались поставками запчастей. «Интересно, что по документам проходили новые запчасти, а по факту — другие, невысокого качества», — отметил собеседник.





Другие подробности уголовного дела неизвестны. Получить комментарий в КГБ Беларуси пока не удалось.









Летом о проблеме с коррупцией в организациях Белорусской железной дороги информировала Генпрокуратура.





В первом полугодии 2019 года осудили 5 должностных лиц БелЖД за совершение 23 преступлений против интересов службы.





Два работника получили сроки за получение взяток, два — за злоупотребление служебными полномочиями, и один — за дачу взятки. Также в этот период зарегистрировано 17 фактов получения взяток.





Значительное число коррупционных преступлений в структурах БелЖД совершили руководители организаций и инженеры по материально-техническому снабжению в сфере закупок товаров, работ, услуг.





«Этот вид преступлений вдвойне опасен: наносится не только экономический ущерб организациям, но и ставится под угрозу безопасная эксплуатация железнодорожного транспорта из-за закупки некачественных либо несертифицированных запасных частей», — отметили в Генпрокуратуре.

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