Странный случай в Островце: парень обливал вином статуи у костела





Утром буднего дня он взял в руки коробку не самого элитного вина и стал обливать им статуи Божьей Матери и Ангелов, а в завершении разломал две скамейки.





О неадекватном поведении человека в правоохранительные органы сообщил прохожий. Подозреваемый был задержан прибывшим нарядом милиции возле костёла. Ущерб, причинённый действиями молодого человека, составил 580 рублей.









Сейчас устанавливаются причины совершения поступка.



