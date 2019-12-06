Странный случай в Островце: парень обливал вином статуи у костела
В Островце молодой человек 1997 года рождения (житель соседних Ошмян) повредил статуи и скамейки возле костёла по улице Комсомольской.
Утром буднего дня он взял в руки коробку не самого элитного вина и стал обливать им статуи Божьей Матери и Ангелов, а в завершении разломал две скамейки.
О неадекватном поведении человека в правоохранительные органы сообщил прохожий. Подозреваемый был задержан прибывшим нарядом милиции возле костёла. Ущерб, причинённый действиями молодого человека, составил 580 рублей.
Сейчас устанавливаются причины совершения поступка.
Противоправному поведению подозреваемого дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Хулиганство», сообщает УВД Гродненского облисполкома
14:16 06/12/2019
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