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ФСБ и КГБ задержали главаря банды торговцев оружием и наркотиками

Международная группировка занималась контрабандой оружия и наркотиков; во время задержания у преступников были обнаружены боеприпасы и крупные суммы денег.


Спецслужбы Беларуси и России ликвидировали канал поставок из-за рубежа оружия и наркотиков, говорится в сообщении Центре общественных связей ФСБ РФ.

"5-6 декабря на территории Новгородской и Ленинградской областей при сбыте партии оружия и наркотиков с поличным задержаны организатор криминального бизнеса и шесть активных членов преступной группы", - рассказали в ФСБ.

В сообщении говорится, что у задержанных изъяты пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, наркотические вещества (амфетамин и кокаин), 560 тысяч российский рублей (9 тысяч долларов) и 17600 долларов.


Российские спецслужбы не исключают, что у задержанных могут быть сообщники.

"Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению возможных сообщников задержанных, каналов поступления оружия и наркотиков", - заключили в ФСБ.
Источник: sputnik.by
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