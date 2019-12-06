ФСБ и КГБ задержали главаря банды торговцев оружием и наркотиками





Спецслужбы Беларуси и России ликвидировали канал поставок из-за рубежа оружия и наркотиков, говорится в сообщении Центре общественных связей ФСБ РФ.





"5-6 декабря на территории Новгородской и Ленинградской областей при сбыте партии оружия и наркотиков с поличным задержаны организатор криминального бизнеса и шесть активных членов преступной группы", - рассказали в ФСБ.





В сообщении говорится, что у задержанных изъяты пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, наркотические вещества (амфетамин и кокаин), 560 тысяч российский рублей (9 тысяч долларов) и 17600 долларов.









Российские спецслужбы не исключают, что у задержанных могут быть сообщники.





"Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению возможных сообщников задержанных, каналов поступления оружия и наркотиков", - заключили в ФСБ.