Голодные белые медведи терроризируют жителей Чукотки
Около 60 голодных белых медведей окружили поселок на Чукотке (РФ).
Как сообщил в четверг Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, слишком теплая погода на Чукотке привела к тому, что 56 белых медведей не могут покинуть окрестности села Рыркайпий.
Патрули объезжают поселок, дежурят около детского сада и школы, чтобы избежать встречи людей и медведей. Все общественные мероприятия в поселке отменены.
Источник: ria.ru
11:33 06/12/2019
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