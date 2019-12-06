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Голодные белые медведи терроризируют жителей Чукотки

Около 60 голодных белых медведей окружили поселок на Чукотке (РФ).

Как сообщил в четверг Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, слишком теплая погода на Чукотке привела к тому, что 56 белых медведей не могут покинуть окрестности села Рыркайпий. 



Патрули объезжают поселок, дежурят около детского сада и школы, чтобы избежать встречи людей и медведей. Все общественные мероприятия в поселке отменены.
Источник: ria.ru
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