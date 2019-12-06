Еще одно самоубийство в белорусской милиции?
По неофициальной информации, накануне вечером был найден мёртвым в собственном автомобиле оперуполномоченный Ошмянского РОВД Александр Ж.
фото носит иллюстративный характер
Как сообщает телеграм-канал Nexta со ссылкой на свои источники, известно, что его автомобиль находился на парковке прямо напротив отделения милиции, в котором и работал погибший.
Обстоятельства смерти выясняются.
По предварительной информации, речь идёт о суициде.
В милиции ситуацию не комментируют, но и не опровергают.
"Белорусский партизан"
11:05 06/12/2019
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