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Еще одно самоубийство в белорусской милиции?

По неофициальной информации, накануне вечером был найден мёртвым в собственном автомобиле оперуполномоченный Ошмянского РОВД Александр Ж.

фото носит иллюстративный характер

Как сообщает телеграм-канал Nexta со ссылкой на свои источники, известно, что его автомобиль находился на парковке прямо напротив отделения милиции, в котором и работал погибший. 

Обстоятельства смерти выясняются. 

По предварительной информации, речь идёт о суициде.

В милиции ситуацию не комментируют, но и не опровергают.
"Белорусский партизан"
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