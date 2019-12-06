Распределение и армия - главные страхи белорусской молодежи

При этом, по данным исследования, она почти не обеспокоена социальным неравенством в стране.





В Минске было презентовано социологическое исследование «Неравенство и мобильность. Образ будущего глазами молодежи», подготовленное Григорием Юдиным, социологом и кандидатом философских наук из России.





Основные выводы исследования, касающиеся молодых людей из Беларуси, говорят о том, что респонденты из нашей страны не ощущают социальное неравенство так остро, как например, воспринимает его молодежь из Украины и России.





«Белорусскую молодежь социальное неравенство, или другими словами, расслоение на богатых и бедных, особо не беспокоит, в отличие от той же российской молодежи, которая считает разрыв между богатыми и бедными величайшей несправедливостью», – отметила общественный деятель, журналистка из России Жанна Немцова.





«Социальное неравенство действительно в Беларуси не так значительно, как в других странах, потому что мы в большинстве своем все бедные», – заметил Виталий Коротыш, руководитель отдела исследований компании «НОВАК», директор агентства «Твое завтра».









«Приведу данные прошлогоднего исследования, в котором говорится, что 80% белорусов денег хватает только на обеспечение своих первичных потребностей, 15% могут откладывать деньги время от времени и лишь 5% делают это регулярно. Считаю, этим все сказано», – заметил преподаватель, основатель проекта «Народный учебник» Сергей Ольшевский.





Как считает член Рады Ассоциации белорусских студентов Алана Гебремариам, социальное неравенство в Беларуси есть, однако нет резкого разграничения на богатых и бедных.





«Люди знают, что больше, к примеру, зарабатывают айтишники и еще руководители компаний», – сказал Алана Гебремариам.





Ольшевский в подтверждение того, что неравенство в нашей стране есть, сослался на результаты свежего исследования PISA, которые говорят о том, что ученики из обеспеченных белорусских семей показали результат лучше, чем школьники из бедных.





Все хотят уехать в Минск





Жанна Немцова также обратила внимание, что респонденты из Беларуси при интервью указали на неравенство возможностей между Минском и регионами.





На что Сергей Ольшевский заметил, что последние результаты по централизованному тестированию показывают, что в сельской местности они на 20 балов ниже, чем в Минске. Возможностей поступить у сельских жителей меньше, там нет таких гимназий, как в столице, заметил эксперт.





«Ситуация когда в какой-то деревне физику, к примеру, ведет трудовик, у нас не редки», – рассказал он.





Алана Гебремариам подчеркнула, что действительно большинство молодых людей стремится в Минск, поскольку здесь есть перспективы, концентрация больших предприятий, компаний.





«Есть специальности, которые не распространены в регионах. Хотя это ненормально, когда кадры концентрируются только в столице, поэтом нужны квоты для регионов», – считает она.





Основной страх – распределение





Обязательное распределение и сокращение отсрочек от службы в армию – на сегодня основные страхи белорусской молодежи. Это еще один вывод, который следует из исследования.





«Проблема такая есть, – признал Виталий Коротыш, говоря о распределении. – Однако есть молодые люди, которые им довольны, поскольку это гарантия места работы после окончания вуза.





Сам эксперт к распределению относится негативно. На его взгляд, таким способом не получиться спасти белорусские регионы.





«В глубинку приезжают люди, которые там не задерживаются, они потом уезжают, получается, деревня становится полем для экспериментов», – обозначил проблему он.





Сергей Ольшевский сослался на пример из сферы образования, где уже работает 20% пенсионеров.









«Молодые люди, отработав по распределению, потом уезжают. Сегодня молодежь готова даже компенсировать деньги за годы учебы, только бы не распределяться. О чем это говорит? О том, что данный механизм не работает, а значит, его надо убрать, поскольку он мешает здоровой конкуренции», – сказал он.





Эксперты признали, что данный механизм плох и для работодателя, который зачастую не имеет возможности уволить молодого сотрудника, который ничего не знает, не умеет и ничего не делает принципиально.





Все эксперты согласились с мнением, что распределение для молодых людей сегодня, как армия для мужчин, которую надо любыми способами избежать.





Молодежь аполитична





Еще один из выводов социологов говорит о том, что белорусская молодежь аполитична.





Жанна Немцова обратила внимание на то, что молодые белорусы признаются в том, что у них нет уверенности в том, что они могут поменять политическую систему в стране и на что-то повлиять.





С ней согласилась Алана Гебремариам. По ее словам, даже самую активную молодежь сдерживает отсутствие реальных рычагов влияния на власти: годами не видя в политической системе изменений, люди не верят в их возможность.









Сергей Ольшевский считает, что в стране элементарно не хватает политического просвещения.





«Белорусов этому попросту не учат в школах, как и не учат предпринимательству и многому другому», – резюмировал он.