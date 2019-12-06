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Облом! 31 декабря выходным не будет!

Власти отказались расщедриться на знаковый выходной для белорусов - 31 декабря будем работать!

Облом! 31 декабря выходным не будет!
Об этом сообщил 6 декабря журналистам премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас

"Правительство не сделает 31 декабря выходным днем, так как это связано с работой многих промышленных предприятий и другими причинами",— цитирует Румаса агентство Минск-новости. — Зато 2 января будем отдыхать".

Правда, это не будет официальным выходным - этот день белорусам придется отработать.

Напомним, у белорусов почти меньше всех праздников в мире, более того, в 2020 году многие праздники выпадают на выходные дни, но поскольку переноса на рабочий день в Беларуси не практикуется, власти лишили нас 3 дополнительных дней отдыха нас.
"Белорусский партизан"
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