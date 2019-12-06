Облом! 31 декабря выходным не будет!

Об этом сообщил 6 декабря журналистам премьер-министр Республики Беларусь





"Правительство не сделает 31 декабря выходным днем, так как это связано с работой многих промышленных предприятий и другими причинами",— цитирует Румаса агентство Минск-новости . — Зато 2 января будем отдыхать".





Правда, это не будет официальным выходным - этот день белорусам придется отработать.





Напомним, у белорусов почти меньше всех праздников в мире, более того, в 2020 году многие праздники выпадают на выходные дни, но поскольку переноса на рабочий день в Беларуси не практикуется, власти лишили нас 3 дополнительных дней отдыха нас.