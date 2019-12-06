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Суд Житковичского района рассмотрит дело "ведуньи", снимавшей порчу за $999

Суд Житковичского района начнет рассмотрение уголовного дела в отношении мошенницы, снимавшей порчу за деньги, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Фигурантом по делу проходит жительница Слуцкого района, которой предъявлено обвинение по ч.1 ст.209 (мошенничество) УК. Женщина представлялась ведуньей и просила за ритуал по снятию порчи от $250 до $999.


Так, жертвой псевдоцелительницы стала 39-летняя доярка из Столинского района, которая оказывала услуги по маникюру с выездом на дом в Турове. Обслуживая клиентку в этом городе, мастер узнала, что над ее семьей нависла серьезная опасность, есть угроза для кого-то из близких. Для снятия порчи требовалось $250. Обряд проводили несколько раз, и каждый раз женщина отдавала определенную сумму, также в знак благодарности завозила картошку и другие подарки. По данным УВД Гомельского облисполкома, с мая по сентябрь «целительнице» было передано дополнительно Br700.

Сеансы проводили также в отношении сына и мужа жительницы Столинского района. За снятие порчи у главы семьи, по словам «ведуньи», очень сложную и специфическую процедуру, она запросила $999.

Чтобы провести необычный обряд, семья взяла часть необходимой суммы в долг. «Однако уже на следующий после сеанса день мужчина, все осознав и услышав признания жены, что она и ранее отдавала немалые суммы, решил заявить о произошедшем в милицию», — рассказали в УВД.


Когда оперативники нашли мошенницу, она призналась, что дара предвидения у нее нет, а деньги брала в долг.

Подозреваемая вернула деньги потерпевшим. 
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