Объявлен главный цвет 2020 года

Как передает "Лента.ру", об этом компания объявила на официальном сайте и в своем Instagram-аккаунте в четверг, 5 декабря.





Так, цветом года назначен оттенок Pantone 19-4052 Classic Blue или "классический синий".





"Это бессмертный и спокойный оттенок, элегантный в своей простоте. Он наводит на мысли о сумеречном небе и дает ощущение защищенности", - описали цвет администраторы аккаунта Pantone.









Ранее в феврале вице-президент Pantone Лори Прессман (Laurie Pressman) предсказала, что главным цветом 2020 года станет синий. По словам Прессман, именно морские оттенки будут основными источником вдохновения для будущих дизайнерских коллекций.





Американский институт цвета Pantone выбирает главный цвет с 2000 года. В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах, пишет ru.oxu.az





Главным цветом 2019-го Pantone избрал оттенок 16-1546 Living Coral, или «живой коралловый».











