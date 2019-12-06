Александр Лукашенко: в Минске за год справились с 32 бандами

Александр Лукашенко / СТВ





"Окровавленным обрубком СССР" назвал Александр Лукашенко Беларусь начала 1990-х. Заявление прозвучало во время его выступления перед депутатами Палаты представителей 6-го и 7-го созывов.





"Мы тогда остались с бумажками, советскими рублями. Россия нам клялась, что из рублевой зоны она не выйдет, что советский рубль останется у нас валютой. Но потом просто нас бросили с этими бумажками", — вспомнил он финансовые трудности, цитирует euroradio.fm





"Пустые полки, людям нечего было есть, нечего надеть. Поставленная за пределы страны продукция и полученные оттуда бумажки, которые за сутки превратились в пыль", — цитирует его слова телеканал СТВ.









По словам руководителя Беларуси, в стране в то время было огромное количество убийств — 4-5 раз в день в каждом районе.





"По знаменитой дороге Москва-Брест до Берлина нельзя было проехать. Бандиты, прежде всего с Востока, останавливали автомобили от Смоленска до Бреста, расстреливали людей, отнимали все, что везли. И в этих условиях надо было строить эту страну", — поделился воспоминаниями Лукашенко.





Он намекнул, что с преступностью боролись жесткими и, возможно, не всегда законными методами: "Не стану вам рассказывать, через какие пришлось пройти препятствия и как мы боролись с этими бандитами. Если бы я вам сказал, вы бы меня точно еще раз назвали диктатором. Но тогда нельзя было иначе. Нужно было спасти народ, нужно было спасти страну и навести порядок мгновенно. Мы его навели в течение одного месяца, разобравшись с бандформированиями".





Кстати, в негосударственных СМИ в 90-е годы публиковалась официально не подтвержденная информация о том, что силовики попросту расстреливали бандитские группировки. С этими действиями связывали, например, исчезновение "вора в законе" Щавлика (настоящее имя Владимир Клещ). Сам Лукашенко в публичных выступлениях не раз проговаривался о таких "разборках" с уголовниками.





Сегодня руководитель Беларуси назвал количество банд, уничтоженных в Минске: "Их было 32, до сих помню. И мы с ними справились в течение одного года".



