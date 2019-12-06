Что интересует белорусов в поисковых запросах о сексе

Уберите несовершеннолетних от экрана — 42.tut.by публикует подборку десяти фактов о сексе в поисковых запросах белорусов. В этом нам помогли инструменты Google Trends и «Яндекс.Вордстат»





Фото: Charles PH / Unsplash





Прежде всего, нужно пояснить, как оценивается поисковой спрос в Google Trends: вы можете увидеть только относительные значения. Алгоритмы Google определяют точку на графике за выбранный период, когда запрос был наиболее популярен, и принимают его за 100. Все остальные точки на графике определяются в процентном отношении к максимуму.





В «Яндекс Вордстат» показывается количество поисковых запросов в месяц, в том числе с разбивкой по регионам и городам. Также есть графа «Региональная популярность», которая показывает, насколько запрос популярен в конкретном регионе/городе: если значение больше 100%, то в данном регионе наблюдается повышенный интерес, если менее 100% — спрос понижен.





1. Если верить Google Trends, то самая высокая популярность видео для взрослых — в Могилевской области (100). За ней идет Гомельская (97), Минская (95), Гродненская (90), Витебская (88).





2. Согласно «Яндекс Вордстат», на слово «порно» по стране приходится около 8,4 миллиона поисковых запросов, а региональная популярность составляет 120%. Для сравнения — на «сериал» приходится 3,7 миллиона запросов в месяц, это 163%.





3. Доля Минска — почти 2,5 миллиона запросов на ролики для взрослых. Меньше всего искали видео 18+ в Октябрьском сельсовете — всего 146 запросов в месяц.





4. Google Trends утверждает, что запрос «порно 2019» показал рост в 3400%. Но были моменты, когда его обгоняли другие жанры. Так, «Король Лев» был во много раз популярнее с 21 по 27 июля (причем его чаще искали жители Гродненской и Брестской областей — уровень интереса составил 100).





5. Мини-сериал «Чернобыль» в 2019-м тоже во много раз превосходил интерес к порно, причем пик интереса пришелся на 2−8 июня. Еще один популярный тренд — «Т-34 фильм»: с 6 по 12 января интерес почти в пять раз превышал поиск видео для взрослых.









6. В месяц жители Беларуси вбивают в «Яндекс» более 120 тысяч запросов про любовь людей одного пола. Больше всего запросов в Google «гей-порно» — из Минской области. А согласно «Яндекс Вордстат», в месяц из Минска — окол 40 тысяч таких запросов.





7. Чаще всего информацию про «пикап» и «соблазнение» по Google Trends искали в Гродно. «Яндекс Вордстат» утверждает, что из Беларуси каждый месяц исходит около 22 тысяч таких запросов, причем около 7 тысяч принадлежат жителям Минска.





8. «Что такое секс» ищут чаще всего в Минской (100 по Google Trends) и Брестской (88) областях. Но если сравнить это с запросом «что такое любовь», то белорусы ищут про любовь чаще — «секс» оценивается в среднем на 29, любовь на 45, причем последний запрос был безоговорочным лидером с 24 до 30 марта.





9. Эректильную дисфункцию в Google чаще искали в Минской области.





10. В «Яндексе» запрос «жена» чаще всего идет в связке со словом «хорошая». А вот муж — только в комплекте «муж и жена», на втором месте — «бывший муж». В Google чаще всего вбивали слово «жена» в контексте «жена Децла».



