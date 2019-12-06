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Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой. Об этом он рассказал в интервью изданию Apollo.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Я выходил после концерта с [Аллой] Пугачевой и видел, что происходит с этими людьми. Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво», — уточнил Паулс. Он добавил, что в России после выступления «совсем другая атмосфера».

В то же время композитор признал, что популярность ему принесла именно Россия. «Если на Домской площади [в Риге] будет проходить узбекская или казахская делегация, я определенно услышу свое имя», — сказал он.


По словам Паулса, популярность иногда ему мешает, но если ее нет, то давать концерты очень сложно.

Ранее, в июле, Раймонд Паулс заявил, что западные страны зачастую представляют Россию в негативном свете, поскольку боятся ее силы. При этом он отметил, что испытывает уважение к русским.
lenta.ru/
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