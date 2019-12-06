Как провезти питомца через границу, рассказали на таможне

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Во-первых, если через таможенную границу ЕАЭС вы перевозите животное, следует построить свой маршрут через пропускные пункты, на которых есть сотрудники ветеринарной службы. Также в обязательном порядке у владельца на руках должно быть письменное таможенное декларирование.





фото из открытых крыниц





Во-вторых, необходимо учитывать, что вес питомца, а также его стоимость, если вы купили животное за рубежом, должны быть включены в нормы беспошлинного ввоза. То есть хозяин щенка или котенка, которого он везет через границу, должен знать сколько весит его домашний любимец. Беспошлинно можно ввезти товары, общая стоимость которых не превышает сумму 500 евро и (или) вес не превышает 25 кг. А если человек, например, является заводчиком и пересекает границу с животными чаще, чем один раз в течение трех календарных месяцев, то стоимость питомцев не должна превышать сумму, эквивалентную 300 евро, а их общий вес — не более 20 кг.









Специалисты отмечают, что если хозяин пересекает границу вместе с питомцем, которого раньше уже вывозились с таможенной территории ЕАЭС и у него есть соответствующие документы, то стоимость и вес животного не будут включаться в нормы беспошлинного ввоза.





К слову, документом, который сможет подтвердить факт вывоза животного с территории ЕАЭС, может быть пассажирская таможенная декларация, оформленная при вывозе питомца или ветеринарный паспорт, изготовленный на территории ЕАЭС.







