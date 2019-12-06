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Алкоголь спас предков человека от вымирания

Учёные сделали вывод: алкоголь оказался спасителем человечества.

Фото: pixabay.com

Генетическая способность расщеплять этанол спасла наших предков-обезьян от вымирания, ученые ученые.

Способность усваивать алкоголь спасло предков человека от вымирания. К такому выводу пришли ученые Университета Эксетера в Великобритании.
 
По словам исследователей, около 10 миллионов лет назад различные виды приматов конкурировали друг с другом за пищу и ресурсы, и некоторые группы ели незрелые плоды, которые были способны переварить. Это давало им преимущество перед остальными обезьянами.
 
В то же время перезрелые плоды не могли усваиваться в организме обезьян и вызывали сильное отравление из-за наличия этилового спирта. Однако в какой-то момент появляется адаптация, которая дала предкам человека возможность есть такие фрукты.

 

Разделение линий шимпанзе и человека произошло примерно 5,5 миллиона лет назад. Это объясняет, почему некоторые виды современных обезьян также способны перерабатывать алкоголь в своем организме, пишет korrespondent.net
 
В то же время концентрация спирта в ферментированных растительных тканях составляет 1-4 процента, что намного ниже, чем во многих современных алкогольных напитках.Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Информации о состоянии их здоровья нет.
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