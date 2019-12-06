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В Иране 11 человек погибли при взрыве на свадьбе

В Иране прогремел взрыв.

Газовый баллон взорвался во время празднования свадьбы в провинции Курдистан на западе Ирана.

Не менее 11 человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате взрыва газа во время празднования свадьбы на западе иранской провинции Курдистан, сообщает Mehr.
 
Инцидент произошел в свадебном зале в городе Саккез в четверг, 5 декабря. В результате взрыва газового баллона 11 человек погибли, еще 34 получили ранения, пишет  korrespondent.net
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