В Иране 11 человек погибли при взрыве на свадьбе
В Иране прогремел взрыв.
Газовый баллон взорвался во время празднования свадьбы в провинции Курдистан на западе Ирана.
Не менее 11 человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате взрыва газа во время празднования свадьбы на западе иранской провинции Курдистан, сообщает Mehr.
Инцидент произошел в свадебном зале в городе Саккез в четверг, 5 декабря. В результате взрыва газового баллона 11 человек погибли, еще 34 получили ранения, пишет korrespondent.net
07:50 06/12/2019
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