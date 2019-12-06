В Иране 11 человек погибли при взрыве на свадьбе

Газовый баллон взорвался во время празднования свадьбы в провинции Курдистан на западе Ирана.





Не менее 11 человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате взрыва газа во время празднования свадьбы на западе иранской провинции Курдистан, сообщает Mehr.

Инцидент произошел в свадебном зале в городе Саккез в четверг, 5 декабря. В результате взрыва газового баллона 11 человек погибли, еще 34 получили ранения, пишет korrespondent.net



