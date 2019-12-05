Россиян обвиняют в создании и использовании программ-"троянов", с помощью которых они украли с банковских счетов американских граждан и компаний не менее 100 миллионов долларов. Главой группировки Минфин США называет некоего Максима Якубца. Штаты назначили награду в 5 миллионов долларов за информацию, которая может привести к задержанию членов Evil Corp. Спецслужбы США считают, что эти хакеры связаны с российскими спецслужбами.





Сообщается, что российские хакеры использовали троян "Dridex", который рассылали с помощью фишинговых писем. Обнаружить вирус при помощи распространенных антивирусных программ было сложно.









Группировку Evil Corp. американские власти называют одной из крупнейших хакерских групп в истории.





Деньги, которые хакеры снимали с американских счетов, переводились в банк в Минске. Название белорусского банка, однако, не раскрывается.