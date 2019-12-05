Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В краже 100 миллионов долларов из американских банков нашли белорусский след

Министерства юстиции и финансов США 6 декабря ввели санкции против 17 физических лиц и семи юридических лиц, связанных с компанией Evil Corp., зарегистрированной в России, пишет "Настоящее время".

Россиян обвиняют в создании и использовании программ-"троянов", с помощью которых они украли с банковских счетов американских граждан и компаний не менее 100 миллионов долларов. Главой группировки Минфин США называет некоего Максима Якубца. Штаты назначили награду в 5 миллионов долларов за информацию, которая может привести к задержанию членов Evil Corp. Спецслужбы США считают, что эти хакеры связаны с российскими спецслужбами.

Сообщается, что российские хакеры использовали троян "Dridex", который рассылали с помощью фишинговых писем. Обнаружить вирус при помощи распространенных антивирусных программ было сложно.


Группировку Evil Corp. американские власти называют одной из крупнейших хакерских групп в истории.

Деньги, которые хакеры снимали с американских счетов, переводились в банк в Минске. Название белорусского банка, однако, не раскрывается.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС Лукашенко не выдвигайся! Уходи!
Павел Севярынец
7 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА!
Игорь Ледник
Адкрыты ліст да Лукашэнкі – Нахрена беларусам...
Игорь Масловский
Идеологи побеждают неврологов
Игорь Драко
Политика и политики завтрашней Беларуси


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru