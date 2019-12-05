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К посольству России в Минске «выкатили гарбуза»

Сегодня днем у посольства России в Минске активисты гражданской кампании за независимую Беларусь «Свежий ветер» устроили символический перформанс.

Они «выкатили гарбуза» дипмиссии соседнего государства, пишет reform.by


Две девушки в национальных костюмах с помощью мужчины в вышиванке высадились из автомобиля с большой тыквой и прикатили ее к воротам посольства.

Активист Сергей Бульба обратился к охране посольства, чтобы передать обращение к российскому послу Дмитрию Мезенцеву от кампании «Свежий ветер» о намерении отстаивать независимость Беларуси. Однако его письмо не приняли.

Выкатывать «гарбуза» — это традиционный беларусский способ продемонстрировать отказ жениху, который пришел свататься. Активисты таким образом хотели показать, что Беларусь не собирается «вступать в брак» с Россией.
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