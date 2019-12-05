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Мингорисполком отклонил заявки на пикеты против домашнего насилия

Мингорисполком отклонил заявки на проведение пикетов против домашнего насилия. Мероприятия планировалось провести 9 и 10 декабря в Киевском сквере. Заявителями выступали представители Белорусской национальной платформы и представительницы инициативы «Маршируй, детка!»

На пикетах активисты и пострадавшие от домашнего насилия хотели рассказать личные истории и истории убитых в 2019 году женщин. За первое полугодие 2019-го от рук своих близких уже погибло 55 человек. Это на 8 человек больше, чем за точно такой же период 2018-го, пишет TUT.BY

В своем ответе, рассказывают заявители, Мингорисполком указал, что мероприятие невозможно провести по двум причинам. Первая — уведомление о пикетах было подано в электронном виде, а не письменно. Вторая — именно во время заявленных пикетов в Киевском сквере будут проводиться работы по благоустройству.


— Мы считаем незаконным запрет на проведение пикетов в месте, в котором, согласно закону, проводить их можно по уведомительному принципу, и будем снова подавать уведомления о проведении пикетов в Мингорисполком, — говорит Алексей Минченок, соорганизатор пикета и директор секретариата Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства.

Ранее инициативной группе «Маршируй, детка!» Мингорисполком отказал в проведении танцевального флешмоба в ТРЦ Dana Mall и марша против домашнего насилия.

Пикеты должны были стать частью кампании «16 активных дней против гендерного насилия». С 25 ноября по 10 декабря по всему миру проходят мероприятия и акции, призывающие бороться с проблемой домашнего насилия в отношении женщин и девочек.
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